"Реал" победил "Барселону" и возглавил таблицу чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 10 апреля. Футболисты мадридского "Реала" обыграли "Барселону" со счетом 2:1 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе "Альфредо Ди Стефано" при пустых трибунах.

В составе "Реала" голы забили Карим Бензема (13-я минута) и Тони Кроос (28). У проигравших отличился Оскар Мингеса (60). На первой добавленной ко второму тайму минуте полузащитник "Реала" Каземиро получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Мингеса стал первым защитником "Барселоны" с 2014 года, который смог забить гол в ворота "Реала", тогда отличился Марк Бартра в финале Кубка Испании (1:2). Кроос стал первым футболистом "Реала" в XXI веке, забившим гол со штрафного удара в игре против "Барселоны".

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси провел 45-й матч против "Реала". Месси и защитник мадридского клуба Серхио Рамос делят первую строчку по сыгранным матчам в Эль-Класико.

"Реал" одержал 98-ю победу в Эль-Класико, у "Барселоны" 96 побед. Подопечные Зинедина Зидана продлили беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 10 матчей, в последний раз мадридский клуб проигрывал 30 января в домашней игре против "Леванте" (1:2). "Барселона" потерпела первое с 5 декабря 2020 года поражение в чемпионате страны, тогда команда проиграла в гостях "Кадису" (1:2), беспроигрышная серия каталонской команды составляла 19 встреч (16 побед, три ничьи).

"Реал" набрал 66 очков в 30 матчах и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании, опередив мадридский "Атлетико" по дополнительным показателям. При этом у "Атлетико" есть игра в запасе. "Барселона" идет третьей, имея в активе 65 очков после 30 встреч.

В следующем туре "Реал" в гостях 18 апреля встретится с "Хетафе", а 14 апреля на выезде проведет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля" (первая встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1). "Барселона" в 31-м туре чемпионата страны 22 апреля дома проведет игру против "Хетафе", а 17 апреля сыграет в финале Кубка Испании против "Атлетика" из Бильбао.