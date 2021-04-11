"Ванкувер" проведет следующий матч в НХЛ 17 апреля

ТАСС, 11 апреля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" проведет следующую встречу регулярного чемпионата 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

На данный момент в ковид-протокол внесены 19 игроков "Ванкувера". Ранее из-за коронавируса были перенесены шесть встреч команды. В пятницу врач "Ванкувера" Джим Бовар заявил, что пик заболевания прошел, и теперь он вместе со спортивным терапевтом клуба Джоном Сандерсоном должен встретиться с медиками из НХЛ и профсоюза игроков, чтобы обсудить вопрос открытия тренировочной базы и возвращения в чемпионат.

"Ванкувер" возобновит тренировочный процесс 11 апреля. В ближайшем матче клуб сыграет с "Эдмонтоном" 17 апреля. Согласно измененному расписанию регулярного чемпионата, "Ванкувер" завершит его 16 мая.

Команда занимает пятую строчку в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 35 очков в 37 матчах.