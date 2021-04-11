Два очка Михеева помогли "Торонто" победить "Оттаву" в матче НХЛ со счетом 6:5

В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюс (9, 10 и 40-я минуты), Митчелл Марнер (37), Илья Михеев (45) и Зак Хайман (60). У проигравших отличились Дрейк Батерсон (33), Алекс Форментон (34), Тим Штюцле (37), Коннор Браун (48), которому ассистировал российский форвард Евгений Дадонов, и Джош Норрис (60).

Михеев отдал голевой пас в эпизоде с заброшенной шайбой Хаймана, теперь на счету российского нападающего 14 (6 шайб + 8 результативных передач) очков в 41 матче текущего регулярного чемпионата. В активе Дадонова 16 (11+5) очков в 42 встречах нынешнего сезона. Браун отличился в седьмом матче подряд и установил рекорд клуба по этому показателю. Мэттьюс довел число заброшенных в текущем регулярном чемпионате шайб до 31, 23-летний нападающий стал первым американцем, отличившимся не менее 30 раз в пяти первых сезонах в НХЛ подряд.

Российские защитники гостей Никита Зайцев и Артем Зуб, а также форвард хозяев Александр Барабанов результативными действиями не отметились.

"Торонто" продолжает лидировать в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 59 очков в 41 матче. "Оттава" с 30 очками после 42 игр находится на последней, седьмой позиции. В следующем матче "Торонто" в ночь на вторник в гостях сыграет с "Монреалем", а "Оттава" тогда же примет "Виннипег".

В другой встрече "Детройт" в гостях по буллитам обыграл "Каролину" (5:4). Российский форвард Андрей Свечников стал единственным игроком хозяев, сумевшим реализовать буллит, его старший брат Евгений Свечников, выступающий за "Детройт", свою попытку не использовал. Виннипег в гостях разгромил "Монреаль" (5:0), а "Чикаго" на выезде переиграл "Коламбус" (4:3).