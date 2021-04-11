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Футбол в Испании

Президент "Барселоны" считает, что команда продолжит борьбу за победу в чемпионате Испании

"Барселона" идет на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 65 очков после 30 встреч

ТАСС, 11 апреля. Испанский футбольный клуб "Барселона" сможет продолжить борьбу за победу в чемпионате Испании. Такое мнение высказал президент клуба Хуан Лапорта в Twitter, его цитирует "Газета.Ru".

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В воскресенье "Барселона" проиграла мадридскому "Реалу" со счетом 1:2 в матче 30-го тура чемпионата Испании. "Барселона" потерпела первое с 5 декабря 2020 года поражение в чемпионате страны, тогда команда проиграла в гостях "Кадису" (1:2), беспроигрышная серия каталонской команды составляла 19 встреч (16 побед, три ничьи).

"У нас впереди восемь игр, чтобы добиться победы в Ла Лиге. Не сомневаюсь, что команда будет бороться до конца", - написал Лапорта.

"Барселона" идет на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 65 очков после 30 встреч. Она отстает от лидирующих "Реала" и "Атлетико" на одно очко. В следующем туре "Барселона" 22 апреля дома проведет игру против "Хетафе", а 17 апреля сыграет в финале Кубка Испании против "Атлетика" из Бильбао.

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