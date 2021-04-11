В команде боксера Власова недовольны решением судей в бою за титул чемпиона мира

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Судьи несправедливо отдали победу американцу Джо Смиту - младшему в поединке за титул чемпиона мира против россиянина Максима Власова. Такое мнение ТАСС высказали в команде Власова.

В ночь на воскресенье Власов проиграл Смиту в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу американскому боксеру.

"Мы недовольны решением судей, - сказал собеседник агентства. - Власов доминировал и выиграл этот бой. Хотя понятно, что поединок проходил в США и ждать благосклонности от судей не приходилось. Посмотрим, что будет дальше".

В послужном списке 34-летнего Власова 45 побед (26 нокаутом) и четыре поражения. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира. Россиянин в 2018 году принял участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), проиграв в четвертьфинальном поединке, на кону которого был титул временного чемпиона мира по версии WBO в весе до 90,71 кг, поляку Кшиштофу Гловацкому. После боя россиянин принял решение сменить весовую категорию и в мае 2019 года дебютировал в полутяжелом весе (до 79,38 кг).