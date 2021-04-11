{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Боксер Смит может провести следующий бой против Бетербиева

В ночь на воскресенье американец победил россиянина Максима Власова и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Американский боксер Джо Смит - младший может провести следующий бой против россиянина Артура Бетербиева. Об этом ТАСС рассказали в команде американца.

На эту тему
Россиянин Власов не сумел стать чемпионом мира по версии WBO, проиграв Смиту
Россиянин Власов не сумел стать чемпионом мира по версии WBO, проиграв Смиту

В ночь на воскресенье Смит победил россиянина Максима Власова и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу американскому боксеру.

"Мы рассматриваем вариант боя против Бетербиева", - сказал собеседник агентства.

Бетербиев владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). В послужном списке 36-летнего россиянина 16 побед (16 нокаутом) и ни одного поражения. В активе 31-летнего Смита-младшего 27 побед (21 нокаутом) и три поражения.

Теги
Бокс
НХЛ
Вратарь "Тампы" Василевский признан второй звездой дня в НХЛ
Российский голкипер отразил все 36 бросков в матче с "Нэшвиллом"
Вратарь "Тампы" Василевский признан второй звездой дня в НХЛ
Читать полностью