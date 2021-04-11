Боксер Смит может провести следующий бой против Бетербиева

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Американский боксер Джо Смит - младший может провести следующий бой против россиянина Артура Бетербиева. Об этом ТАСС рассказали в команде американца.

Россиянин Власов не сумел стать чемпионом мира по версии WBO, проиграв Смиту

В ночь на воскресенье Смит победил россиянина Максима Власова и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу американскому боксеру.

"Мы рассматриваем вариант боя против Бетербиева", - сказал собеседник агентства.

Бетербиев владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). В послужном списке 36-летнего россиянина 16 побед (16 нокаутом) и ни одного поражения. В активе 31-летнего Смита-младшего 27 побед (21 нокаутом) и три поражения.