Олимпийский чемпион Гусев может продолжить карьеру в клубе НХЛ "Флорида"

ТАСС, 11 апреля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" является приоритетным вариантом для продолжения карьеры российского нападающего Никиты Гусева. Об этом сообщает журналист телеканала Sportsnet Эллиот Фридман со ссылкой на своего коллегу Криса Джонстона.

9 апреля Гусев был помещен клубом "Нью-Джерси" на безусловный драфт отказов и 10 апреля стал неограниченно свободным агентом.

Гусеву 28 лет, в текущем сезоне он сыграл за "Нью-Джерси" 20 матчей из 38, набрал 5 очков (2 гола + 3 результативные передачи). В прошлом сезоне он набрал 44 очка (13+31) в 66 играх. Нападающий не выходил на лед с 20 марта.

Гусев был выбран клубом "Тампа" в седьмом раунде драфта в 2012 году, в июне 2017 года права на игрока были обменяны в "Вегас" во время драфта расширения. В апреле 2019 года он подписал с "Вегасом" однолетний контракт новичка. Не сыграв за клуб ни одного матча в июле он был обменян в "Нью-Джерси", с которым подписал двухлетний контракт на $9 млн.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гусев выступал за московский ЦСКА, хабаровский "Амур", ханты-мансийскую "Югру" и петербургский СКА. В составе СКА стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17. Он также является чемпионом Олимпийских игр в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.

За "Флориду" играет российский голкипер Сергей Бобровский.