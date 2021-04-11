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НХЛ

Вратарь "Тампы" Василевский признан второй звездой дня в НХЛ

Российский голкипер отразил все 36 бросков в матче с "Нэшвиллом"
Андрей Василевский AP Photo/Michael Ainsworth
Описание
Андрей Василевский
© AP Photo/Michael Ainsworth

ТАСС, 11 апреля. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на воскресенье "Тампа" со счетом 3:0 победила "Нэшвилл" в гостевом матче регулярного чемпионата. Василевский отразил 36 бросков, он провел четвертый "сухой" матч в текущем сезоне.

Первой звездой дня признан форвард "Торонто" Остон Мэттьюс, в игре с "Оттавой" (6:5) он забросил три шайбы и отдал одну голевую передачу.

Третьей звездой дня стал нападающий "Сент-Луиса" Майк Хоффман, в активе которого две шайбы в игре против "Миннесоты" (3:2 ОТ).

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