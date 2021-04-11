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Бокс

Боксер Власов заявил, что был уверен в своей победе по ходу боя против Смита

Россиянин проиграл единогласным решением судей

ТАСС, 11 апреля. Российский боксер Максим Власов на протяжении всего поединка за титул чемпиона мира против американца Джо Смита - младшего был уверен, что выигрывает. Комментарий спортсмена приводит портал Boxing News 24/7.

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В ночь на воскресенье Власов проиграл Смиту в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу американскому боксеру.

"Это был очень упорный и конкурентный бой. Я думал, что выигрываю раунды и сильно лидирую по очкам. Был уверен, что побеждаю, я не чувствовал, что уступаю, ни в одном раунде", - сказал Власов.

"Это была моя возможность показать миру, что я чемпион мира, и я сделал это, и Джо Смит знает, что я это сделал", - добавил боксер.

В послужном списке 34-летнего Власова 45 побед (26 нокаутом) и четыре поражения. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира. Россиянин в 2018 году принял участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), проиграв в четвертьфинальном поединке, на кону которого был титул временного чемпиона мира по версии WBO в весе до 90,71 кг, поляку Кшиштофу Гловацкому. После боя россиянин принял решение сменить весовую категорию и в мае 2019 года дебютировал в полутяжелом весе (до 79,38 кг).

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