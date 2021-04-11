Боксер Власов заявил, что был уверен в своей победе по ходу боя против Смита

ТАСС, 11 апреля. Российский боксер Максим Власов на протяжении всего поединка за титул чемпиона мира против американца Джо Смита - младшего был уверен, что выигрывает. Комментарий спортсмена приводит портал Boxing News 24/7 .

В ночь на воскресенье Власов проиграл Смиту в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу американскому боксеру.

"Это был очень упорный и конкурентный бой. Я думал, что выигрываю раунды и сильно лидирую по очкам. Был уверен, что побеждаю, я не чувствовал, что уступаю, ни в одном раунде", - сказал Власов.

"Это была моя возможность показать миру, что я чемпион мира, и я сделал это, и Джо Смит знает, что я это сделал", - добавил боксер.

В послужном списке 34-летнего Власова 45 побед (26 нокаутом) и четыре поражения. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира. Россиянин в 2018 году принял участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), проиграв в четвертьфинальном поединке, на кону которого был титул временного чемпиона мира по версии WBO в весе до 90,71 кг, поляку Кшиштофу Гловацкому. После боя россиянин принял решение сменить весовую категорию и в мае 2019 года дебютировал в полутяжелом весе (до 79,38 кг).