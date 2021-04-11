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Футбол в Англии

СМИ: "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" интересуются 19-летним полузащитником Мартинелли

Действующий контракт футболиста с "Флуминенсе" рассчитан до 2024 года, сумма отступных, прописанная в соглашении, составляет €40 млн

ТАСС, 11 апреля. Английские футбольные клубы "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" проявляют интерес к 19-летнему полузащитнику бразильского "Флуминенсе" Мартинелли. Об этом сообщает портал Globo Esporte.

Действующий контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до 2024 года, сумма отступных, прописанная в соглашении, составляет €40 млн. По данным источника, в настоящее время англичане проводят консультации, пока они не выходили на контакт с "Флуминенсе" или игроком, но отправили в Бразилию скаутов. Сам Мартинелли выражает желание подольше играть в "Флуминенсе".

В текущем сезоне, который стал для игрока дебютным, Мартинелли провел 17 матчей, в 15 из которых вышел в стартовом составе. На его счету три гола и две передачи.

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