СМИ: "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" интересуются 19-летним полузащитником Мартинелли

ТАСС, 11 апреля. Английские футбольные клубы "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" проявляют интерес к 19-летнему полузащитнику бразильского "Флуминенсе" Мартинелли. Об этом сообщает портал Globo Esporte.

Действующий контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до 2024 года, сумма отступных, прописанная в соглашении, составляет €40 млн. По данным источника, в настоящее время англичане проводят консультации, пока они не выходили на контакт с "Флуминенсе" или игроком, но отправили в Бразилию скаутов. Сам Мартинелли выражает желание подольше играть в "Флуминенсе".

В текущем сезоне, который стал для игрока дебютным, Мартинелли провел 17 матчей, в 15 из которых вышел в стартовом составе. На его счету три гола и две передачи.