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Футбол в России

Гендиректор "Ротора": можем отобрать очки у ЦСКА за счет дисциплины и настроя

Встреча 25-го тура РПЛ пройдет 12 апреля в Москве

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Волгоградский "Ротор" способен отобрать очки у московского ЦСКА за счет дисциплины, настроя и хорошей игры в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор волгоградского футбольного клуба Андрей Рекечинский.

Встреча между ЦСКА и "Ротором" пройдет 12 апреля в Москве и начнется в 19:00 мск.

"Все футболисты здоровы, готовы играть, - сказал Рекечинский. - За счет чего "Ротор" попробует отобрать очки у ЦСКА? За счет хорошей игры, дисциплины и настроя".

ЦСКА с 43 очками после 24 игр занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. "Ротор" с 18 очками располагается на 13-й позиции.

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