"Зенит" и иранский "Сепахан" заключили соглашение о сотрудничестве

ТАСС, 11 апреля. Российский футбольный клуб "Зенит" заключил соглашение о сотрудничестве с иранским "Сепаханом". Об этом сообщает пресс-служба петербуржцев.

Меморандум о сотрудничестве рассчитан на два года, но может быть продлен по желанию сторон. Он предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд. Также клубы планируют проводить совместные тренерские курсы в Санкт-Петербурге и Иране, товарищеские матчи и сотрудничать с целью развития молодых футболистов.

"Зенит" является чемпионом СССР, шестикратным чемпионом России, обладателем Кубка СССР, четырехкратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка сезона, пятикратным обладателем Суперкубка России, а также обладателем Кубка Премьер-лиги, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В составе российского клуба выступает иранский нападающий Сердар Азмун.

"Сепахан" - пятикратный чемпион Ирана и четырехкратный обладатель кубка страны. Он является единственным клубом в Иране, три раза подряд становившимся чемпионом страны. Также "Сепахан" - первый и пока единственный клуб Ирана, который участвовал в клубном чемпионате мира.