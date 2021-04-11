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Футбол в Англии

СМИ: ПСЖ провел переговоры с представителями футболиста "Ливерпуля" Салаха

Контракт форварда с английским клубом действует до 30 июня 2023 года
Мохаммед Салах Laurence Griffiths/Pool via AP
Описание
Мохаммед Салах
© Laurence Griffiths/Pool via AP

ТАСС, 11 апреля. Нападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах может перейти во французский ПСЖ в летнее трансферное окно. Об этом сообщает телеканал Telefoot в своем Twitter.

По информации канала, руководство парижской команды провело предварительные переговоры с представителями 28-летнего футболиста.

Портал Transfermarkt оценивает Салаха в €110 млн, его контракт с "Ливерпулем" действует до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне египтянин принял участие в 43 матчах за английский клуб во всех турнирах, забил 28 голов и отдал восемь голевых передач.

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