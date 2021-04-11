Главный тренер ЦСКА Олич считает, что для решения проблем клуба нужно время

23 марта ЦСКА объявил о назначении 41-летнего Олича на пост главного тренера вместо белорусского специалиста Виктора Гончаренко, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон днем ранее. 4 апреля армейцы провели первую игру под руководством Олича и обыграли "Тамбов" со счетом 2:1.

"Где бы я ни играл, было приятно ощущать, что армейские болельщики помнят и любят меня, следят за моей карьерой, чувствовал их поддержку даже на расстоянии, - сказал Олич. - Точно так же и я всегда говорил, что провел в ЦСКА чудесный период, мы действительно много выиграли, а когда настало время уходить, я уже был сформировавшимся игроком. Хотя это был мой первый опыт выступлений за рубежом, всегда чувствовал себя здесь как дома, поэтому сейчас, когда я вернулся в клуб спустя столько времени, возникло чувство, что прошло всего пару лет. Увидел людей, которые до сих пор здесь работают, вместе вспомнили наши прошлые победы, очень понравился домашний стадион, с нетерпением жду дебютного матча на этой прекрасной арене".

"Первые дни в ЦСКА я занимался с небольшой группой игроков, поскольку многие основные футболисты разъехались по сборным, в полном составе мы провели совсем немного времени, - добавил Олич. - Конечно, нам понадобится определенный период времени, чтобы изменить какие-то вещи, решить те проблемы, которые я увидел. Попробуем сделать это по ходу сезона. Самое главное - команда должна верить в себя, чтобы побеждать".

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок России, один раз - Кубок УЕФА. Также он играл за хорватские "Марсонию", "Загреб", "Динамо" (Загреб), германские "Герту", "Гамбург", "Баварию", "Вольфсбург" и "Мюнхен 1860". С 2017 года работал помощником главного тренера сборной Хорватии.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 43 очка в 24 матчах. Следующий матч московский клуб проведет 12 апреля дома против "Ротора".