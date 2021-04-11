"Динамо" вдесятером сыграло вничью с "Уралом" в матче чемпионата России

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью со счетом 2:2 с екатеринбургским "Уралом" в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".
В составе хозяев голы забили Иван Ордец (47-я минута) и Арсен Захарян (71). У екатеринбургского клуба дублем отметился Павел Погребняк (43, 75). Полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьский получил на 56-й минуте вторую желтую карточку и был удален с поля.
"Динамо" идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. "Урал" располагается на 12-м месте с 30 очками в активе.
В следующем туре московский клуб сыграет 17 апреля в гостях против волгоградского "Ротора", "Урал" на следующей день встретится дома с казанским "Рубином".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|25
|16
|6
|3
|57-22
|54
|2
|Спартак
|24
|14
|5
|5
|49-28
|47
|3
|Локомотив
|24
|13
|4
|7
|32-26
|43
|4
|Рубин
|25
|13
|4
|8
|34-29
|43
|5
|Динамо
|25
|13
|4
|8
|38-28
|43
|6
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|42-25
|43
|7
|Сочи
|25
|11
|7
|7
|39-28
|40
|8
|Химки
|25
|11
|5
|9
|31-34
|38
|9
|Ростов
|25
|11
|4
|10
|32-27
|37
|10
|Краснодар
|25
|10
|4
|11
|44-36
|34
|11
|Ахмат
|25
|9
|5
|11
|27-32
|32
|12
|Урал
|25
|6
|12
|7
|24-32
|30
|13
|Арсенал
|25
|5
|5
|15
|20-42
|20
|14
|Ротор
|24
|4
|6
|14
|12-38
|18
|15
|Уфа
|25
|4
|5
|16
|18-41
|17
|16
|Тамбов
|25
|3
|4
|18
|15-46
|13