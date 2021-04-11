"Динамо" вдесятером сыграло вничью с "Уралом" в матче чемпионата России

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью со счетом 2:2 с екатеринбургским "Уралом" в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

В составе хозяев голы забили Иван Ордец (47-я минута) и Арсен Захарян (71). У екатеринбургского клуба дублем отметился Павел Погребняк (43, 75). Полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьский получил на 56-й минуте вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Динамо" идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. "Урал" располагается на 12-м месте с 30 очками в активе.

В следующем туре московский клуб сыграет 17 апреля в гостях против волгоградского "Ротора", "Урал" на следующей день встретится дома с казанским "Рубином".