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Футбол в России

"Динамо" вдесятером сыграло вничью с "Уралом" в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 2:2
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью со счетом 2:2 с екатеринбургским "Уралом" в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

В составе хозяев голы забили Иван Ордец (47-я минута) и Арсен Захарян (71). У екатеринбургского клуба дублем отметился Павел Погребняк (43, 75). Полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьский получил на 56-й минуте вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Динамо" идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. "Урал" располагается на 12-м месте с 30 очками в активе.

В следующем туре московский клуб сыграет 17 апреля в гостях против волгоградского "Ротора", "Урал" на следующей день встретится дома с казанским "Рубином".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит25166357-2254
2Спартак24145549-2847
3Локомотив24134732-2643
4Рубин25134834-2943
5Динамо25134838-2843
6ЦСКА24134742-2543
7Сочи25117739-2840
8Химки25115931-3438
9Ростов251141032-2737
10Краснодар251041144-3634
11Ахмат25951127-3232
12Урал25612724-3230
13Арсенал25551520-4220
14Ротор24461412-3818
15Уфа25451618-4117
16Тамбов25341815-4613

 

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