Гандболистки ЦСКА вышли в полуфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 11 апреля.. Женский гандбольный клуб ЦСКА в домашнем матче обыграл румынский "КСМ Бухарест" со счетом 24:19 во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

В первой игре российский клуб в гостях уступил со счетом 27:32. По сумме двух матчей ЦСКА вышел в полуфинал благодаря большему количеству заброшенных мячей в гостях.

ЦСКА занял второе место в группе B, набрав 23 очка в 14 матчах. В 1/8 финала команда обыграла словенский "Крим" (20:25, 27:21).

В четвертьфинале также участвовал российский "Ростов-Дон", который по сумме двух встреч с норвежским клубом "Вайперс" (27:34; 23:23) завершил выступление в турнире.

Финал Лиги чемпионов запланирован на 30 мая.