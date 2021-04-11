{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Гандболистки ЦСКА вышли в полуфинал Лиги чемпионов

По сумме двух матчей московский клуб обыграл в 1/4 финала румынский "КСМ Бухарест"

ТАСС, 11 апреля.. Женский гандбольный клуб ЦСКА в домашнем матче обыграл румынский "КСМ Бухарест" со счетом 24:19 во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

В первой игре российский клуб в гостях уступил со счетом 27:32. По сумме двух матчей ЦСКА вышел в полуфинал благодаря большему количеству заброшенных мячей в гостях.

ЦСКА занял второе место в группе B, набрав 23 очка в 14 матчах. В 1/8 финала команда обыграла словенский "Крим" (20:25, 27:21).

В четвертьфинале также участвовал российский "Ростов-Дон", который по сумме двух встреч с норвежским клубом "Вайперс" (27:34; 23:23) завершил выступление в турнире.

Финал Лиги чемпионов запланирован на 30 мая.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Президент "Урала" считает ничью в матче с "Динамо" закономерным результатом
Встреча чемпионата России завершилась со счетом 2:2
Читать полностью