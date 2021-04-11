"Шальке" обыграл "Аугсбург" и прервал 12-матчевую серию без побед в чемпионате Германии

ТАСС, 11 апреля. "Шальке" дома обыграл "Аугсбург" в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Суат Сердар (4-я минута).

"Шальке" прервал 12-матчевую серию без побед в чемпионате и продолжает занимать последнее, 18-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Победа над "Аугсбургом" стала второй в сезоне для "Шальке", первая была одержана 9 января дома над "Хоффенхаймом" (4:0).

"Аугсбург" с 32 очками идет на 11-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре "Шальке" в гостях 17 апреля сыграет против "Фрайбурга", "Аугсбург" в этот же день примет дома "Арминию".