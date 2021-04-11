{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Рекордсмен мира Талахадзе заявил, что готов дружить и соперничать со штангистами из России

Грузинский спортсмен отметил, что в российской команде много молодых и перспективных штангистов
Лаша Талахадзе Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Лаша Талахадзе
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Чемпион Европы 2021 года по тяжелой атлетике в супертяжелом весе грузин Лаша Талахадзе, установивший на турнире в Москве новый мировой рекорд, очень уважает российских штангистов и готов с ними дружить и соперничать. Об этом Талахадзе сообщил журналистам.

На эту тему
Грузин Талахадзе установил мировой рекорд на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Грузин Талахадзе установил мировой рекорд на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Талахадзе показал результат 485 кг (222 кг в рывке + 263 кг в толчке). Предыдущий мировой рекорд также принадлежал грузинскому атлету (484; 220+264). Второе и третье места заняли представители Армении Гор Минасян (464) и Вараздат Лалаян (445). Россиянин Антоний Савчук стал пятым (418).

"Я очень уважаю российских штангистов, - признался Талахадзе. - Раньше это была более сильная команда, но сейчас в сборной много молодежи. Думаю, она постепенно, шаг за шагом будет показывать хорошие результаты. Какой будет мой совет? Тренировки, тренировки и тренировки".

Из-за травмы в чемпионате Европы не смог принять участие сильнейший российский супертяжеловес Алексей Ловчев.

"Я сочувствую Алексею Ловчеву - что из-за травмы он не смог принять участие в чемпионате Европы, - сказал Талахадзе. - Я высоко оцениваю его, как и всех других своих соперников. Я всегда готов к дружбе и соперничеству с ними, и пусть победит сильнейший".

Талахадзе 27 лет, он стал пятикратным чемпионом Европы, также он является олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира.

Теги
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике
Футбол в России
Президент "Урала" считает ничью в матче с "Динамо" закономерным результатом
Встреча чемпионата России завершилась со счетом 2:2
Читать полностью