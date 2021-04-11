Рекордсмен мира Талахадзе заявил, что готов дружить и соперничать со штангистами из России

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Чемпион Европы 2021 года по тяжелой атлетике в супертяжелом весе грузин Лаша Талахадзе, установивший на турнире в Москве новый мировой рекорд, очень уважает российских штангистов и готов с ними дружить и соперничать. Об этом Талахадзе сообщил журналистам.

Талахадзе показал результат 485 кг (222 кг в рывке + 263 кг в толчке). Предыдущий мировой рекорд также принадлежал грузинскому атлету (484; 220+264). Второе и третье места заняли представители Армении Гор Минасян (464) и Вараздат Лалаян (445). Россиянин Антоний Савчук стал пятым (418).

"Я очень уважаю российских штангистов, - признался Талахадзе. - Раньше это была более сильная команда, но сейчас в сборной много молодежи. Думаю, она постепенно, шаг за шагом будет показывать хорошие результаты. Какой будет мой совет? Тренировки, тренировки и тренировки".

Из-за травмы в чемпионате Европы не смог принять участие сильнейший российский супертяжеловес Алексей Ловчев.

"Я сочувствую Алексею Ловчеву - что из-за травмы он не смог принять участие в чемпионате Европы, - сказал Талахадзе. - Я высоко оцениваю его, как и всех других своих соперников. Я всегда готов к дружбе и соперничеству с ними, и пусть победит сильнейший".

Талахадзе 27 лет, он стал пятикратным чемпионом Европы, также он является олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира.