"Валенсия" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью. Черышева заменили на 64-й минуте

ТАСС, 11 апреля. "Валенсия" на своем поле сыграла вничью с клубом "Реал Сосьедад" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев голами отметились Даниэль Васс, реализовавший пенальти на 60-й минуте, и Габриэль Паулиста (73), Карлос Солер не реализовал 11-метровый на 29-й минуте. За "Реал Сосьедад" отличились Андер Гевара (33) и Александр Исак (45). Форвард валенсийского клуба Макси Гомес был удален на 80-й минуте, получив две желтые карточки в течение минуты.

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте, не сумев отличиться результативными действиями. Россиянин впервые за восемь матчей попал в заявку команды. Ранее у футболиста была диагностирована мышечная травма.

"Валенсия" набрала 34 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице, "Реал Сосьедад" с 47 очками идет на пятой строчке. В следующем туре валенсийкий клуб сыграет 18 апреля в гостях против "Бетиса", "Реал Сосьедад" в этот же день сыграет дома с "Севильей".