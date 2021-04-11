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Футбол в России

Потасовка между болельщиками произошла перед матчем "Локомотив" - "Спартак"

Встреча чемпионата России по футболу проходит на "РЖД-Арене" в Москве
Болельщики "Спартака" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Болельщики "Спартака"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Болельщики московских "Локомотива" и "Спартака" устроили потасовку на одном из секторов "РЖД-Арены" перед началом матча 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Потасовка завязалась после оскорблений со стороны болельщиков "Локомотива", которые спровоцировали фанатов "Спартака" и бросали предметы с верхних ярусов. В потасовку вмешались стюарды и перебросили болельщиков "Спартака" на свои места, а фанатов "Локомотива" сдвинули в пределы гостевого сектора, чтобы создать безопасное расстояние между болельщиками.

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