Гостеприимная Москва. Завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Соревнования проходили во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, в медальном зачете первое место заняли украинские спортсмены, российская команда стала восьмой с одной золотой медалью Дарьи Ахмеровой

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. 99-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике завершился в воскресенье в Москве. В течение девяти дней штангисты выявляли сильнейших во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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Победу в неофициальном медальном зачете одержала команда Украины, которая вернется из Москвы с четырьмя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой наградой. Второе место заняли болгары (3-3-1), третьими стали представители Армении (2-2-4). Хозяева соревнований, занявшие итоговое восьмое место (1-4-4), проявили гостеприимство, однако по общему количеству завоеванных наград на турнире россиянам не было равных. Всего на соревнованиях в Москве обладателями медалей стали штангисты из 16 стран. Изначально чемпионат Европы должен был состояться в апреле 2020 года, затем его планировали провести в начале июня, затем - в конце октября - начале ноября. Причиной переносов стала пандемия коронавируса. Турнир в Москве был посвящен памяти олимпийского чемпиона 1960 года Юрия Власова, ушедшего из жизни в феврале. Россия сильна женщинами Представительницы слабого пола принесли России на этом турнире восемь наград из девяти, в том числе единственную золотую медаль. В общем зачете россиянки четвертые (1-4-3) после украинок (3-1-0), британок (2-1-0) и румынок (2-0-2).

"На самом деле мы планировали на этом чемпионате Европы выиграть одно золото, три серебра и две бронзы, - сказал журналистам главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов. - На следующий год будем планировать уже два золота. Если в целом оценивать выступление команды, то я бы поставил четверку по пятибалльной системе. Все-таки не все получилось". "Я не буду говорить сейчас, что кто-то подвел здесь команду. Хотя выступления некоторых спортсменок вызвали у нас определенные вопросы, которые будем решать. Но эти спортсменки первый раз в жизни выступали за взрослую сборную, перейдя в нее из молодежки. Вот некоторые накладки и произошли", - заметил тренер. Золото России принесла Дарья Ахмерова, выступающая в весовой категории до 87 кг. Серебряные медали выиграли Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова (до 55 кг), Ольга Тё (до 59) и Яна Сотиева (до 76). Бронзовые награды достались Анастасии Анзоровой (до 64 кг), Анастасии Романовой (до 76 кг) и Дарье Рязановой (до 87 кг). Женской сборной России по силам было выиграть на домашнем чемпионате Европы еще две золотые награды. Однако в весовой категории до 76 кг сделать это помешали судьи, по непонятным для российских тренеров причинам не засчитавшие победный подход Сотиевой. Могла выиграть третье для себя золото европейских первенств и Романова. "Да, если бы Анастасия Романова выступала здесь в привычной для себя категории до 71 кг, то обязательно выиграла бы золотую медаль. Но ее бронза в олимпийской категории до 76 кг круче, чем золото в неолимпийской категории до 71 кг. Настя будет получать за бронзу стипендию, а за неолимпийскую категорию она ничего бы не получала. Я считаю такое несправедливым, но это так", - заключил Аниканов. Наниев не дал повториться антирекорду Последний раз мужская сборная России по тяжелой атлетике не выигрывала медалей чемпионатов Европы в 1999 году в испанской Ла-Корунье. Команда, которую возглавляет Олег Писаревский, была очень близка к тому, чтобы повторить этот антирекорд у себя дома спустя 22 года. Исправить положение удалось в субботу 26-летнему Тимуру Наниеву, занявшему третье место в весовой категории до 109 кг.

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"Наконец-то нам удалось сломать затянувшуюся безмедальную серию, у нас сегодня тоже небольшой праздник", - сказал журналистам главный тренер команды. "Когда я готовился к прошлогоднему апрельскому чемпионату Европы, который отменили, то был в куда лучшей форме, каждый последующий перенос соревнований отнимал у меня силы и добавлял психологической усталости, - признался журналистам Наниев. - Эта бронза пока является для меня максимальным результатом. Но она мне даст больше уверенности и поможет лучше подготовиться к Олимпиаде". С думами о Токио Наниев является единственным обладателем олимпийской лицензии в мужской команде России. "Я понимаю, что на мне лежит такая большая ответственность, будем тренироваться и сделаем все, что в наших силах", - сказал спортсмен.

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"Тимур очень скромный человек, и он скрыл от журналистов то, что у него были проблемы с ногой при подготовке к соревнованиям, и у нас даже были сомнения, сможет ли он соревноваться здесь, - признался Писаревский. - Он у нас единственный кандидат на Олимпиаду, успешно прошел рейтинговые турниры. Мы надеемся, что в Токио он сумеет показать результаты на порядок выше, чем здесь, Тимур способен на большее, здесь его сдерживала незалеченная нога". "Я очень надеюсь на этого очень скромного и очень трудолюбивого спортсмена. Тимур способен добавить по 10 кг к сегодняшнему результату. И он в Токио поедет биться не за место в пятерке-шестерке, а за олимпийскую медаль", - добавил тренер. На единственную путевку на женский олимпийский тяжелоатлетический турнир претендуют три российские спортсменки, завоевавшие лицензии. Это Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова и Кристина Новицкая (обе - до 55 кг). "Квота у женщин только одна, как вы знаете. Основной претенденткой на нее у нас была Татьяна Каширина, но, к сожалению, сейчас идет разбирательство, и непонятно, успеют ли до Олимпиады разобраться", - сказал главный тренер женской команды Аниканов. "Решение, кто в итоге поедет в Токио, будет приниматься примерно за месяц до начала Олимпиады. На сегодняшний день в отсутствие Кашириной выше рейтинг у Соболь, но тут многое будет зависеть от здоровья. Если здоровье позволит, естественно, поедет Кристина. Если нет, то Ершова, скорее всего", - добавил Аниканов. Из-за многочисленных допинговых скандалов в российской тяжелой атлетике, случившихся до 2016 года, от России на Олимпиаде в Токио могут выступить только два тяжелоатлета (мужчина и женщина). Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Спасибо, Москва! Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходил во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 3 по 11 апреля. Организаторами турнира являлись Европейская федерация тяжелой атлетики и Федерация тяжелой атлетики России при поддержке Министерства спорта РФ и департамента спорта Москвы.