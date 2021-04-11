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Футбол в России

Тренер "Динамо" Шварц отметил характер команды в матче с "Уралом"

Встреча завершилась со счетом 2:2, бело-голубые играли в меньшинстве после 56-й минуты

ТАСС, 11 апреля. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Сандро Шварц похвалил команду за характер и самоотдачу в домашнем матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала". Комментарий немецкого специалиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

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Встреча между "Динамо" и "Уралом" завершилась вничью со счетом 2:2. Подопечные Шварца доигрывали второй тайм вдесятером - на 56-й минуте при счете 1:1 за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Себастьян Шиманьский.

"Очень эмоциональная игра, в первом тайме нам не везло с нахождением свободных зон и доставкой мяча, - сказал Шварц. - Игра была не такая быстрая, как нам бы того хотелось. Однако во втором тайме мы немного поменяли схему владения мячом, сделали замены и начали играть агрессивнее. Меня порадовал характер и самоотдача команды: парни бились на поле, мне это понравилось".

"Динамо" идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. В следующем туре московский клуб сыграет 17 апреля в гостях против волгоградского "Ротора".

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