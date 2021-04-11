Не игравший из-за травмы с 2018 года Мозгов провел первую тренировку за "Химки"

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболист Тимофей Мозгов провел первую тренировку за "Химки" после долгосрочного восстановления от травмы и в понедельник должен оказаться в заявке на матч Единой лиги ВТБ против "Енисея". Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы клуба Ольга Крылова.

В июле 2019 года Мозгов подписал контракт с "Химками", с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча. Центровой восстанавливался от повреждения колена, из-за которого не играл с 2018 года.

"Мозгов провел первую тренировку с командой и ожидается завтра в заявке на матч", - сказала собеседница ТАСС.

Мозгов выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2010 года, в 2016-м он стал чемпионом лиги в составе "Кливленда". Летом того же года Мозгов подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" на четыре года на сумму $64 млн. В 2017 году "Лейкерс" обменяли центрового в "Бруклин", который через сезон отправил его в "Орландо". За последний клуб Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил баскетболиста.