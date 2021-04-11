Президент "Урала" считает ничью в матче с "Динамо" закономерным результатом

В воскресенье "Урал" в гостях сыграл вничью с "Динамо" со счетом 2:2. Полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьский получил на 56-й минуте вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Если бы нам сказали заранее, что мы сыграем вничью с "Динамо", может быть, и согласились бы, когда же сама игра прошла, то небольшой осадочек остался, - сказал Иванов. - Могли выиграть сегодня, играли во втором тайме в большинстве, моменты хорошие у нас были. Футболисты "Динамо" тоже молодцы, в меньшинстве создали гол и вышли вперед. Результат матча считаю закономерным, нам хотелось бы чуть больше, чем получить одно очко".

Иванов отметил, что в клубе очень довольны игрой нападающего Павла Погребняка, который отметился дублем. "Никого из нашей команды выделять не буду, потому что вся команда играла, вся команда сражалась, ошибалась, забивала голы и добивалась результата. Сегодня на поле была команда, - подчеркнул Иванов. - Паша - молодец, сделал свою работу нападающего. Мы очень довольны его игрой, а так выделять никого не буду".

"Урал" с 30 очками после 25 игр занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре екатеринбургский клуб 18 апреля дома сыграет с казанским "Рубином".