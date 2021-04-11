В "Сочи" рассчитывают, что главный тренер Федотов будет здоров к следующему матчу

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Заболевший ангиной главный тренер футбольного клуба "Сочи" Владимир Федотов должен вернуться на скамейку к следующему матчу в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

Федотов пропустил гостевой матч команды в рамках 24-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" (0:1), домашнюю игру 25-го тура против "Зенита" (1:2) и четвертьфинальный матч Бетсити - Кубка России против "Локомотива" (1:3).

"Мы рассчитываем, что к следующему матчу главный тренер Владимир Федотов будет в строю", - сказал Рубашко.

"Сочи" с 40 очками после 25 игр занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре клуб 18 апреля дома сыграет против московского ЦСКА.