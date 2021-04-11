Российские фехтовальщики выиграли медальный зачет чемпионата мира среди юниоров и кадетов

ТАСС, 11 апреля. Фехтовальщики сборной России завоевали семь золотых, пять серебряных и три бронзовые медали и заняли первое место в медальном зачете на чемпионате мира среди юниоров и кадетов. Соревнования проходили в Египте.

Второе место в медальном зачете заняли представители США (3-5-1), третье - сборная Южной Кореи (2-3-4).

Чемпионат мира среди юниоров и кадетов проходит каждый год. В 2019 году первенство проходило во Франции, россияне также заняли первое место в медальном зачете.

В 2022 году чемпионат мира пройдет в ОАЭ.