Сборная России по гребле готовится провести заключительный сбор к Играм в Китае или Японии

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Сборная России по академической гребле проведет заключительный этап подготовки к Олимпиаде в Токио либо в Китае, либо в Японии. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

В настоящий момент у сборной две лицензии на Игры, которые были завоеваны на европейской квалификационной регате в Италии. Анна Пракатень победила в одиночке, Мария Боталова и Анастасия Лебедева победили в двойке парной легкого веса. Теперь команду ждет финальная квалификационная регата, которая пройдет в швейцарском Люцерне 18-20 мая, где, по мнению Свирина, ей по силам завоевать дополнительные путевки в Токио.

"Пока у нас не было лицензий, мы все равно старались позитивно мыслить и планировали в качестве места заключительной подготовки к Играм либо Токио или его близлежащий регион, либо Китай. С большей вероятностью это будет Китай, но с этим вопросом определимся до конца апреля", - рассказал Свирин.

"В плане климата в Китае немного попроще, чем в Японии, но влажность там тоже достаточно высокая. Хотелось бы насколько это возможно пораньше приехать в Токио, но мы прекрасно понимаем ограничительные меры. И в конечном варианте это, скорее всего, произойдет непосредственно перед стартом", - считает президент ФГСР.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.