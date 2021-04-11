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Футбол в России

"Спартак" подаст протест по поводу судейства в матче с "Локомотивом"

В клубе считают, что арбитр дважды мог назначить пенальти в ворота железнодорожников
Арбитр встречи Кирилл Левников и полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Арбитр встречи Кирилл Левников и полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по поводу работы арбитров в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива" (0:2). Об этом ТАСС после игры заявил директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

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Во втором тайме после подачи с фланга мяч попал в руку защитнику "Локомотива" Пабло, который находился в штрафной площади, пенальти назначен не был.

"Мы будем подавать протест в РФС на судейство в матче. Два момента - две руки в штрафной "Локомотива", - сказал Фетисов.

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 25 матчах. "Спартак" идет вторым, имея в активе 47 очков после 25 игр.

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