"Спартак" подаст протест по поводу судейства в матче с "Локомотивом"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по поводу работы арбитров в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива" (0:2). Об этом ТАСС после игры заявил директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

"Локомотив" впервые с 2017 года победил "Спартак" в матче РПЛ

Во втором тайме после подачи с фланга мяч попал в руку защитнику "Локомотива" Пабло, который находился в штрафной площади, пенальти назначен не был.

"Мы будем подавать протест в РФС на судейство в матче. Два момента - две руки в штрафной "Локомотива", - сказал Фетисов.

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 25 матчах. "Спартак" идет вторым, имея в активе 47 очков после 25 игр.