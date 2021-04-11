Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по тхэквондо

ТАСС, 11 апреля. Российские спортсмены завоевали четыре золотые, две серебряные, четыре бронзовые награды на чемпионате Европы по тхэквондо и заняли первое место в медальном зачете турнира. Соревнования проходили в Болгарии.

Золотые медали завоевали Сармат Цакоев (до 68 кг), Максим Храмцов (до 80 кг), Юрий Кириченко (до 87 кг) и Татьяна Кудашова (до 53 кг), серебряные - Владислав Ларин (свыше 87 кг), Лариса Медведева (до 46 кг), бронзовые - Вячеслав Бовкун (до 54 кг), Елизавета Ряднинская (до 49 кг), Кристина Прокудина (до 62 кг) и Полина Хан (до 73 кг).

Второе место в медальном зачете заняли представители сборной Хорватии (3-0-0), третье - Испании (1-2-5).

На предыдущем чемпионате Европы, который проходил в Казани в 2018 году, россияне также заняли первое место в медальном зачете.

Чемпионат Европы 2022 года пройдет в Великобритании.