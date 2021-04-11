Тедеско считает, что футболисты "Спартака" контролировали ход всего матча с "Локомотивом"

ТАСС, 11 апреля. Игроки московского футбольного клуба "Спартак" контролировали игру в течение всего матча 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива". Такое мнение высказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В воскресенье "Локомотив" дома обыграл "Спартак" со счетом 2:0.

"Несколько матчей подряд мы выиграли, играя первым номером, - сказал Тедеско. - Не знаю, что мой коллега скажет после, но мы контролировали весь матч. Во втором тайме не было такого прессинга, как в первом, но суть не в этом. Если соперник хочет отдать нам мяч и контратаковать - пусть делает так, не вопрос, мы любим играть с мячом, любим играть во владение".

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 47 очков после 25 игр. В следующем туре красно-белые 18 апреля дома сыграют с "Уфой".