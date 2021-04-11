Главный тренер "Локомотива" отметил игру Гилерме в матче со "Спартаком"

ТАСС, 11 апреля. Вратарь московского футбольного клуба "Локомотив" Маринато Гилерме находится в хорошей форме. Такое мнение высказал главный тренер "Локомотива" Марко Николич после матча 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака" (2:0), комментарий специалиста приводит "Спорт-Экспресс".

Гилерме пропустил один мяч в пяти матчах РПЛ после возобновления чемпионата после зимней паузы.

"Гилерме в хорошей форме. Каждый может думать и говорить, что хочет. Но факт в том, что мы выиграли восемь матчей подряд, - сказал Николич. - Мы забиваем, мы не пропускаем. Можно играть по-разному. Мы готовимся к каждому сопернику. Варьируем прессинг, иначе подходим к матчам с командами, которые обороняются глубоко".

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 25 матчах. Следующий матч московский клуб проведет 17 апреля дома против "Ростова".

Гилерме 35 лет, в нынешнем сезоне натурализованный россиянин принял участие в 21 матче РПЛ, пропустил 21 гол и сыграл 12 матчей на ноль.