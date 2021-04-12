Гонка близка к развязке. "Спартак" проиграл "Локомотиву" и отпустил "Зенит" на семь очков

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Занимающий второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Спартак" в гостях уступил столичному "Локомотиву" в матче 25-го тура и теперь отстает от лидирующего "Зенита" на семь очков. Команда из Санкт-Петербурга в воскресенье на выезде одержала волевую победу над "Сочи" со счетом 2:1.

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Все матчи 25-го тура посвящены Дню космонавтики. Перед играми состоялась церемония в память о подвиге космонавта Юрия Гагарина. Встречи начинались с реплики "Поехали!". К матчу с "Локомотивом" у "Спартака" восстановились ранее получившие повреждения полузащитник Алекс Крал и защитник Самуэль Жиго. Оба футболиста вышли в стартовом составе. Главный тренер "Локомотива" Марко Николич на левый фланг обороны выпустил 20-летнего Александра Сильянова, который провел первый матч в премьер-лиге. Отчасти этот ход был вынужденным, так как из-за дисквалификации столичное дерби пропускал Мацей Рыбус. Железнодорожники готовились к игре со "Спартаком", выиграв все семь официальных матчей после зимней паузы - пять в чемпионате и два в Кубке России. Неслучайно болельщики "Локомотива" уже аплодисментами встречали объявление Николича, который попал под шквал критики с их же стороны в первой части чемпионата. Благодаря победной серии красно-зеленые поднялись на третье место в турнирной таблице и отставали от "Спартака" на четыре очка. Красно-белые также подходили к игре, имея победную серию. Она составляла четыре матча, в которых команда Доменико Тедеско забила в ворота соперников 16 мячей. Ударный тайм "Локомотива" Встреча имела большое турнирное значение, поэтому эмоции болельщиков и без того принципиальных соперников били через край. Перед стартовым свистком на одном из секторов рядом с активными фанатами "Спартака" завязалась потасовка. В секторе находилось примерно поровну болельщиков обеих команд.

Поклонники "Локомотива" начали выкрикивать нецензурные кричалки в адрес спартаковцев, спровоцировав конфликт. Стюарды оперативно вмешались в ход событий, выведя болельщиков "Спартака" на фанатские сектора гостевой команды. Болельщиков "Локомотива" же попросили пересесть на дальнюю от спартаковцев часть сектора для того, чтобы создать безопасное расстояние. Игру активнее начали футболисты "Спартака", которые уже в первой атаке могли открыть счет. Александр Соболев, отличившийся семь раз в четырех прошлых встречах, чуть-чуть не дотянулся до мяча после прострела Айртона на пустые ворота. "Локомотив" отвечал опасными контратаками, и на десятой минуте Федор Смолов освободился от опеки защитника в штрафной площади и пробил, но попал точно в руки вратарю "Спартака" Александру Максименко. Спустя десять минут российский форвард вошел в штрафную, но не стал бить сам, а сильно прострелил прямо в ногу Франсуа Камано, который с близкого расстояния переправил мяч в ворота.

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"Лично я себя ощущаю хорошо, удалось набрать хорошую физическую форму. Очень рад, что помогаю команде. В моменте с первым голом я решил прострелить вдоль ворот, потому что это могло привести к автоголу", - сказал Смолов после матча. После гола несколько эффектных спасений совершил вратарь "Локомотива" Гилерме. Наиболее опасным был удар Джордана Ларссона. Шведский форвард со штрафного с пробил под перекладину, но вратарь в прыжке перевел мяч на угловой. В концовке первого тайма футболисты "Локомотива" снова провели быструю контратаку, в результате которой Рифат Жемалетдинов выбежал один на один с Максименко. Догонявший полузащитника Айртон нарушил правила вблизи штрафной площадки, толкнув соперника в спину, за что справедливо получил прямую красную карточку. Штрафной удар реализовал Смолов, сильно пробив в ближний для Максименко угол ворот. "Спартак" подаст апелляцию на судейство За минуту до второго гола "Локомотива" Квинси Промес упал в штрафной "Локомотива" после контакта с Ведраном Чорлукой, но главный арбитр Кирилл Левников и его видеоассистенты не усмотрели нарушения правил. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в перерыве убрал с поля Соболева, выпустив центрального полузащитника Наиля Умярова. Роман Зобнин отправился на позицию левого защитника, где играл Айртон, а Промес выдвинулся на место второго форварда.

Красно-белые в начале второго тайма имели два хороших момента. Сначала после удара Мозеса мяч в штрафной площади попал в руку защитнику "Локомотива" Пабло, но ни главный арбитр, ни видеоассистенты не сочли это нарушением. А затем Ларссон не сумел переиграть вратаря "Локомотива" после паса Умярова. "Есть вопросы по моменту с Промесом, и есть рука", - сказал после матча владелец "Спартака" Леонид Федун. Директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов сообщил ТАСС, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по поводу работы арбитров. Самый реальный момент для взятия ворот "Локомотива" тот же Ларссон упустил на 75-й минуте. Форвард сумел обработать длинную передачу от своего вратаря Максименко и вышел один на один с Гилерме. Но вратарь "Локомотива" ногой парировал удар. Всего он совершил десять сейвов, поставив личный рекорд по этому показателю в матчах чемпионата России.

"Гилерме в хорошей форме. Каждый может думать и говорить, что хочет. Но факт в том, что мы выиграли восемь матчей подряд. Мы забиваем, мы не пропускаем", - отметил Николич. "Я хотел доказать себе, что еще несколько лет могу играть на своем уровне. Чемпионат еще не закончен, но я начинаю возвращаться на свой уровень. В дерби мотивация больше, чем обычно, сегодня бог подарил мне такую игру. Но самое главное это не я, а команда", - сказал Гилерме после матча.

' Матч ТВ/YouTube'

"Спартак" будет бороться за титул до конца Победа позволила "Локомотиву" приблизиться к "Спартаку" на расстояние одного очка. Красно-белые же после поражения отстают от лидера чемпионата "Зенита" на семь баллов. Мы будем бороться [за чемпионство] до конца", - сказал Федун.

На эту тему "Зенит" благодаря дублю Азмуна победил "Сочи" в матче чемпионата России

Чемпионы двух последних сезонов на выезде одержали волевую победу над "Сочи" со счетом 2:1 благодаря дублю лучшего бомбардира чемпионата Сердара Азмуна. Две трети встречи хозяева действовали с преимуществом и на 58-й минуте повели в счете, после чего отдали инициативу сопернику. "В принципе, было достаточно много хороших моментов, первыми забили, могли зацепиться [за очки], играли хорошо. Ребята подустали, отдали силы, возможно, кому-то не хватило свежести, в этом все дело, видно было, что некоторые просели, тяжеловато было, график плотный", - сказал ТАСС генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

"Краснодар" в первом матче под руководством Виктора Гончаренко на выезде проиграл "Арсеналу" (0:1). Краснодарцы уступили в третьей игре подряд, они занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 25 матчах. "Арсенал" поднялся на 13-ю строчку с 20 очками. Победа помогла тулякам сохранить трехочковый отрыв от разгромившей в субботу "Ахмат" "Уфы" (3:0), которая находится на предпоследнем месте (в зоне прямого вылета). "Очень важная победа, значение которой сложно переоценить. Это и три очка, которые были крайне необходимы, и позитивные эмоции, которых тоже не хватало", - сказал ТАСС руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев.

На эту тему "Динамо" вдесятером сыграло вничью с "Уралом" в матче чемпионата России

В еще одном воскресном матче московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Уралом" со счетом 2:2. Бело-голубые с 56-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Себастьяна Шиманьского, но сумели выйти вперед после гола 17-летнего Арсена Захаряна. Однако Павел Погребняк забил второй мяч в этом матче в ворота бывшего клуба и принес "Уралу" ничью. В составе бело-голубых форвард провел 25 игр в период с 2015 по 2017 год и отметился всего одним голом. В субботу казанский "Рубин" со счетом 1:0 переиграл "Ростов" и поднялся на четвертое место в таблице, а "Химки" с тем же счетом оказались сильнее "Тамбова". 25-й тур завершится 12 апреля матчем между ЦСКА и "Ротором".