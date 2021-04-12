Шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" обыграть "Даллас" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Райан Эллис (11-я минута) и Яков Тренин (23). У проигравших отличились Руп Хинтц (5) и Джейми Олексяк (29). Автором единственного реализованного буллита в послематчевой серии стал Райан Джохансен.

ТАСС, 12 апреля. "Нэшвилл" в серии буллитов победил "Даллас" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Тренин забросил четвертую шайбу в 32-м матче текущего сезона. Теперь на счету российского нападающего восемь очков (четыре гола + четыре передачи). Форвард "Далласа" Денис Гурьянов результативными действиями не отметился. Российский вратарь гостей Антон Худобин отразил 18 бросков.

"Нэшвилл" занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 47 очков в 43 матчах. "Даллас" идет шестым, имея в активе 41 очко в 40 встречах. В следующем матче "Нэшвилл" в ночь на среду примет "Тампу", а "Даллас" тогда же на своем льду сыграет с "Флоридой".