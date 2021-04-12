Сборная России заняла четвертое место на чемпионате мира по керлингу

ТАСС, 12 апреля. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии со счетом 5:6 в матче за третье место на чемпионате мира в канадском Калгари.

Предварительный этап россияне завершили на втором месте, что позволило команде напрямую выйти в полуфинал, в котором российские спортсмены уступили команде Шотландии (3:5). Швейцарцы заняли шестое место по итогам предварительного раунда, в четвертьфинале обыграли команду США (7:6), но уступили в полуфинальной встрече сборной Швеции (3:11). Шведы в финале обыграли сборную Шотландии (10:5) и стали победителями чемпионата мира третий год подряд.

Чемпионат мира 2020 года был отменен из-за пандемии. Ранее лучшим результатом сборной России на чемпионате мира было девятое место на предыдущем первенстве.

Российская сборная выступала на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Сборная России квалифицировалась на Олимпийские игры 2022 года по итогам турнира.