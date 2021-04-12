Группа "Звери" выступит на Гран-при России "Формулы-1"

ТАСС, 12 апреля. Группа "Звери" откроет музыкальную программу в рамках российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба "Росгонок", промоутера Гран-при России.

На этапе "Формулы-1" в Бахрейне было выявлено 12 случаев заражения коронавирусом

Имена остальных участников музыкальной программы будут объявлены позднее.

Гран-при России состоится в Сочи с 23 по 26 сентября. Группа "Звери" выступит на Центральной площади Олимпийского парка в пятницу, 24 сентября. Посещение концерта входит в стоимость билетов на Гран-при.

Гран-при России проводится с 2014 года. В 2020 году победителем стал финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас. В сезоне 2021 года в "Формуле-1" дебютировал россиянин Никита Мазепин, подписавший контракт с командой "Хаас".