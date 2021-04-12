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Футбол в России

РФС 13 апреля рассмотрит скандирование фанатов "Спартака" в адрес Гилерме

Инцидент произошел во время матча "Локомотив" - "Спартак"
Болельщики "Спартака" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Болельщики "Спартака"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) разберет ситуацию с оскорбительными скандированиями болельщиков "Спартака" в адрес вратаря "Локомотива" Гилерме. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Матч 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Спартак" прошел в воскресенье и завершился победой хозяев со счетом 2:0.

"Делегатом были зафиксированы оскорбительные скандирования в адрес Гилерме со стороны болельщиков "Спартака". Эпизод будет рассмотрен на заседании КДК 13 апреля", - сообщили в службе коммуникаций.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Вратарь "Локомотив" Гилерме приглашен на заседание КДК РФС
Заседание состоится 13 апреля
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