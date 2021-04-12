В "Спартаке" заявили, что Гилерме провоцировал болельщиков красно-белых в матче РПЛ

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. В распоряжении футбольного клуба "Спартак" есть видео, на котором вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме провоцирует болельщиков красно-белых во время матча 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

В воскресенье "Спартак" на выезде проиграл "Локомотиву" со счетом 0:2. В понедельник в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили ТАСС, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС разберет ситуацию с оскорбительными скандированиями болельщиков "Спартака" в адрес Гилерме на заседании 13 апреля.

"У клуба есть соответствующее видео", - сказал Фетисов.