Футбольный клуб "Динамо" создаст цифровую платформу для команды и академии

ТАСС, 12 апреля. Московский футбольный клуб "Динамо" работает над созданием цифровой платформы, которая будет содержать информацию по игрокам команды - от тренировочного процесса до медицинских и физических параметров. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Система на базе компании SAP Sports One позволит учитывать внутренние данные, которые будут собраны на основании поведения и физического состояния игроков во время тренировочного процесса. Также при помощи системы можно будет анализировать матчи с другими командами.

"С приходом в клуб акционера в лице Банка ВТБ был задан новый вектор развития на цифровизацию основных бизнес-процессов. Запущенная совместно с SAP система позволила сделать внутренние спортивные процессы максимально удобными и прозрачными, значительно повысить эффективность молодежного футбола, - сказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров. - SAP Sports One как единая система аналитики и сбора данных является ядром спортивной цифровой платформы клуба. Внимательный и аккуратный подход к работе с данными позволяет принимать верные решения в тренировочном и игровом процессе".

"Профессиональный спорт сейчас стоит на пороге инновационной эры: мобильные устройства, социальные сети, большие данные и аналитические платформы радикально изменят спортивный менеджмент. Технологии однозначно помогают командам быть еще более успешными. Кроме того, возможность оперативно получать и анализировать данные по талантливым молодым футболистам со всей страны позволит "Динамо" создать эффективную систему скаутинга и повысить конкурентоспособность российских команд на международной арене", - сказал генеральный директор компании SAP Андрей Филатов.