Российские фигуристы прибыли в Осаку, где пройдет командный чемпионат мира

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сборная России по фигурному катанию добралась до японской Осаки, где пройдет командный чемпионат мира (World Team Trophy). Команда протестирована на COVID-19, спортсмены отдыхают после перелета, рассказал ТАСС генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Турнир пройдет с 15 по 18 апреля. В составе российской сборной выступят капитан команды Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

"Долетели хорошо, спасибо Аэрофлоту за комфортный перелет до Владивостока, а затем федерация организовала чартер до Осаки, так что все в порядке. В аэропорту прошли тестирование - оформляли все довольно долго, много формальностей и бумаг, но все с пониманием к этому отнеслись. Сейчас все отдыхают после перелета", - рассказал Коган.

На вопрос о мерах ограничений во время турнира, Коган ответил: "Нельзя ничего, так же как и в Стокгольме (на чемпионате мира). Но есть еще и ограничения по гостинице - у нас отдельные лифты, в холл выйти нельзя".

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).