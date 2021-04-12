Фигуристы Тарасова и Морозов планируют готовиться к Олимпиаде-2022 в России

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов планируют готовиться к Олимпиаде 2022 года в России. Об этом ТАСС рассказал тренер спортивной пары Максим Траньков.

Серебряные призеры олимпийского командного турнира в Пхёнчхане стали на прошедшем в Стокгольме чемпионате мира четвертыми. В настоящее время фигуристы выступают в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду".