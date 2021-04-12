{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Фигуристы Тарасова и Морозов планируют готовиться к Олимпиаде-2022 в России

С 15 мая спортсмены должны возобновить работу с Мариной Зуевой в США
Евгения Тарасова и Владимир Морозов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов планируют готовиться к Олимпиаде 2022 года в России. Об этом ТАСС рассказал тренер спортивной пары Максим Траньков.

Серебряные призеры олимпийского командного турнира в Пхёнчхане стали на прошедшем в Стокгольме чемпионате мира четвертыми. В настоящее время фигуристы выступают в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду".

На эту тему
Тарасова и Морозов рассказали, что удручены повторением одной ошибки на чемпионате мира
Тарасова и Морозов рассказали, что удручены повторением одной ошибки на чемпионате мира

"Пока в планах у ребят вылет в США, с 15 мая они должны возобновить работу с Мариной Зуевой, которая будет им делать постановку. Потом они вернутся, к Играм они планируют готовиться в России. У меня нет американской визы, получить ее сейчас почти нереально, я занимаюсь вопросом уже год", - рассказал Траньков.

"Сейчас они тренируются на льду "Хрустального", поскольку катаются в шоу у Этери Тутберидзе. Своего катка у нас нет", - пояснил Траньков.

Теги
Фигурное катание
Футбол в России
СМИ: Ральф Рангник будет оказывать консультационные услуги "Локомотиву"
Специалист не заинтересован в полноценной работе в московском клубе, так как он является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Германии
СМИ: Ральф Рангник будет оказывать консультационные услуги "Локомотиву"
Читать полностью