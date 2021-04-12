Фигуристы Тарасова и Морозов планируют готовиться к Олимпиаде-2022 в России

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов планируют готовиться к Олимпиаде 2022 года в России. Об этом ТАСС рассказал тренер спортивной пары Максим Траньков.
Серебряные призеры олимпийского командного турнира в Пхёнчхане стали на прошедшем в Стокгольме чемпионате мира четвертыми. В настоящее время фигуристы выступают в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду".
"Пока в планах у ребят вылет в США, с 15 мая они должны возобновить работу с Мариной Зуевой, которая будет им делать постановку. Потом они вернутся, к Играм они планируют готовиться в России. У меня нет американской визы, получить ее сейчас почти нереально, я занимаюсь вопросом уже год", - рассказал Траньков.
"Сейчас они тренируются на льду "Хрустального", поскольку катаются в шоу у Этери Тутберидзе. Своего катка у нас нет", - пояснил Траньков.