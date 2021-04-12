"Финал восьми" молодежной Единой лиги ВТБ - 2022 может пройти в Краснодаре или Петербурге

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единая лига ВТБ сохранит формат "Финала восьми" у молодежного первенства, в 2022 году он может пройти в Краснодаре или Санкт-Петербурге, рассказал ТАСС президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В воскресенье в Санкт-Петербурге молодежный чемпионат лиги завершился победой "ЦСКА-Юниор".

"Перед началом сезона мы решили, что молодежное соревнование нашей лиги должно выйти на следующий уровень, и это сделать удалось. "Финал восьми" впервые был с неплохими трансляциями на всевозможных платформах, и финальную игру показывали на "Матче", за что каналу спасибо, - сказал Кущенко. - Говорят, что у российского баскетбола нет будущего, но наш турнир показал обратное. На трибунах были скауты из НБА, Европы и России, и все они отмечают, что талантов в России много".

"Много баскетбольных ребят, атлетичных, хорошо читающих игру, а символическая пятерка и MVP турнира уже могут помогать большим командам Единой лиги ВТБ", - добавил Кущенко.

Собеседник ТАСС отметил вклад "Зенита" в проведение "Финала восьми": "Зенит" сделал огромную работу и очень помог в организации. Команда борется за плей-офф Евролиги и между важными матчами турнира сильно помогла в проведении. Питер вообще стал своеобразной баскетбольной Меккой в эти дни".

Кущенко подчеркнул, что лига оставит формат "Финала восьми" у молодежного первенства и на следующий сезон. "Формат "Финала восьми" оставим, потому что считаем его удачным. На проведение в следующем сезоне заявки подали "Зенит" и "Локомотив", которые очень серьезно работают с болельщиками и над креативом", - заключил Кущенко.