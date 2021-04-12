Российский гроссмейстер Грищук рассказал о подготовке к возобновлению турнира претендентов

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Александр Грищук рассказал о подготовке к турниру претендентов и заявил, что будет рад сыграть в шахматы вживую впервые более чем за год. Об этом он рассказал ТАСС.

"Больше года не играл в живые шахматы, и радует, что сейчас большие шансы, что турнир все же возобновится, - сказал Грищук. - Вопросы о том, как я готовился, ставят меня немного в тупик. Готовился, изучал дебюты... Если кто-то думает, что я на Эверест восходил с целью лучше подготовиться, то нет".

Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5).

Грищук отметил, что после первого тура после возобновления соревнований в таблице может возникнуть интересная ситуация: "Есть забавная деталь: при определенных результатах может сложиться так, что после первого сыгранного тура после возобновления будут два лидера, а все остальные отстанут от них на два очка. Или же наоборот, могут быть сразу шесть лидеров, а двое участников отстанут на два очка от всех. Посмотрим, будет интересно".