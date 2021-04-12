Международная федерация назвала главное условие восстановления Союза биатлонистов России

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Полноправное членство Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) может быть восстановлено, только когда Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет признано соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBU.

В понедельник в Мюнхене (Германия) состоялось заседание рабочей группы по восстановлению полноправного членства СБР.

"Сегодня состоялось продуктивное заседание рабочей группы по общим критериям IBU и СБР, - сказал собеседник ТАСС. - Обсуждалась дорожная карта возвращения СБР полноправного членства. Понятно, что по критериям восстановления IBU СБР не может стать полноправным членом до тех пор, пока РУСАДА не будет признано соответствующим кодексу WADA".

В сентябре 2018 года Международный союз биатлонистов (IBU) создал рабочую группу, которая должна отслеживать выполнение российской стороной 12 условий восстановления полноправного членства. Одно из них обязывает СБР возмещать IBU расходы, связанные с допинговыми расследованиями и судебными разбирательствами.

СБР более трех лет находится в статусе временного члена международной федерации. СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Причиной послужило большое число нарушений антидопинговых правил. Российские биатлонисты сохранили право выступать на международных стартах под национальным флагом, однако страна лишилась права проводить соревнования под эгидой IBU и иметь своих представителей в международной федерации.