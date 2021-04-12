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КХЛ

Хоккейный клуб "Спартак" назначил нового спортивного директора

Им стал Роман Беляев

ТАСС, 12 апреля. Роман Беляев назначен новым спортивным директором московского хоккейного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Ранее эту должность занимал Павел Ни-Ли, который 24 марта покинул клуб по обоюдному соглашению сторон.

Беляев с 2019 года работал в челябинском "Тракторе", 15 марта он покинул клуб. До этого он работал в новокузнецком "Металлурге" (2011-2013), екатеринбургском "Автомобилисте" (2013-2015) и уфимском "Салавате Юлаеве" (2015-2019).

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" занял восьмое место в регулярном чемпионате и проиграл в серии первого раунда плей-офф московскому ЦСКА со счетом 0-4. Позднее "Спартак" объявил о том, что не будет продлевать контракт с главным тренером Олегом Знарком и тренерским штабом клуба.

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