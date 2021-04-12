Сергей Зубов стал главным тренером рижского клуба КХЛ "Динамо"

О сроке соглашения с российским специалистом не сообщается. 3 марта стало известно, что клуб принял решение не продлевать контракт с Петерисом Скудрой, который занимал пост главного тренера "Динамо" с июля 2020 года.

"Я очень благодарен руководству "Динамо" за выраженное доверие и буду делать все для того, чтобы рижская команда снова порадовала великолепных латвийских болельщиков своими достижениями и результатами, - сказал Зубов. - Я понимаю, что ситуация непростая, но это вызов, который я принял, и буду делать все возможное и невозможное для того, чтобы команда снова поборолась за выход в плей-офф. Предстоит много работать над формированием команды и разработкой конкретного плана подготовки, и я немедленно приступлю к работе в тесном сотрудничестве с руководством клуба".

Зубову 50 лет, в качестве игрока он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Далласа", а также олимпийским чемпионом в составе сборной СНГ. С 2011 по 2015 год занимал должность помощника главного тренера в петербургском СКА, с ноября 2015 года до июня 2016 года был главным тренером команды. В марте 2017 года возглавил "Сочи", откуда был уволен в октябре 2019 года.

В сезоне-2020/21 рижское "Динамо" заняло последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не сумело попасть в плей-офф КХЛ.