Власти Татарстана оказали помощь семье пострадавшего на соревнованиях прыгуна в воду

КАЗАНЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Татарстана оказали моральную и финансовую помощь матери 13-летнего прыгуна в воду, который на соревнованиях в Москве получил травму головы в результате удара о конструкцию вышки. Об этом журналистам в понедельник сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Маме спортсмена оказана моральная и финансовая помощь. Из-за того, что операция требует достаточно длительного реабилитационного периода, мама находится в Москве. На данный момент ей снята квартира в непосредственной близости от больницы", - сказал он.

Как уточнил министр, власти республики сразу после инцидента связались с организаторами соревнований и мамой мальчика.

"Лучшими специалистами нашей страны в короткие сроки была проведена операция. Ситуация достаточно сложная, парень находится в тяжелом состоянии. Продолжаем держать связь с сотрудниками больницы, организаторами турнира и семьей мальчика. Максимально окажем поддержку и верим, что парень пойдет на поправку", - добавил Леонов.

Инцидент произошел 10 апреля, ребенка госпитализировали, он был введен в медикаментозную кому после операции. Следователи начали проверку по факту получения травмы на соревнованиях.