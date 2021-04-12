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Футбол в России

Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде

Полуфинальные матчи состоятся 21 апреля, финальная встреча - 12 мая
Стадион "Нижний Новгород" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Стадион "Нижний Новгород"
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 12 апреля. Финальный матч Бетсити Кубка России по футболу сезона-2020/21 состоится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Данное решение было принято на заседании бюро исполкома РФС, которое состоялось в понедельник. Матч пройдет 12 мая.

Полуфинальные матчи Кубка России пройдут 21 апреля. В 16:00 мск грозненский "Ахмат" примет самарские "Крылья Советов", в 19:00 мск на "РЖД-Арене" встретятся московские "Локомотив" и ЦСКА.

Первый матч на стадионе "Нижний Новгород" прошел в апреле 2018 года. Арена приняла шесть матчей чемпионата мира 2018 года, также на стадионе проводили встречи основная и молодежная команды России. В 2018 году в Нижнем Новгороде прошел матч за Суперкубок России, в котором ЦСКА обыграл "Локомотив" (1:0), а в 2021 году в городе состоялся матч за Суперкубок России среди женских команд, в котором "Локомотив" оказался сильнее ЦСКА (1:0).

Теги
Российский футбол
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