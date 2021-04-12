Путин подписал распоряжение о проведении Кубка Верховного главнокомандующего по лазер-рану

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение присвоить проводимым Федерацией современного пятиборья России (ФСПР) соревнованиям по лазер-рану статус Кубка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Решение принято в целях популяризации и дальнейшего развития современного пятиборья. Команде, ставшей победителем турнира, будет вручен кубок Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ.

Соревнования проходят с 2016 года. В 2020 году турнир не проводился из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

В 2021 году соревнования пройдут 27 ноября в легкоатлетическом манеже ЦСКА. Участие в них примут команды ФСПР, спецназов Министерства обороны РФ, Росгвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной службы исполнения наказаний РФ и Федеральной службы судебных приставов.

Участники будут соревноваться в беге на дистанции 1 200 метров (3х400 метров) со стрельбой из лазерного пистолета на трех рубежах с дистанции 8 метров.