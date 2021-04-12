Карацев сыграет с Циципасом во втором круге турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло

ТАСС, 12 апреля. Россиянин Аслан Карацев обыграл итальянца Лоренцо Музетти в первом круге турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Карацева. Музетти попал на турнир по специальному приглашению (wild card). В следующем круге россиянин сыграет с пятой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом (4-й номер посева).

27-летний Карацев занимает 29-е место в рейтинге ATP, на его счету один титул. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2021). Музетти 19 лет, он занимает 84-ю строчку в мировом рейтинге.

Турнир в Монте-Карло проходит с 1897 года, соревнования проводятся на грунте. Действующим победителем является итальянец Фабио Фоньини, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Турнир завершится 18 апреля, его призовой фонд составляет $2,5 млн.