Губернатор Нижегородской области уверен, что финал Кубка России пройдет на высоком уровне

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апреля. /Корр. ТАСС Георгий Поветкин/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает, что Нижний Новгород проведет финал Бетсити - Кубка России по футболу на самом высоком уровне. Такое мнение ТАСС он высказал в понедельник.

Финальный матч Кубка России по футболу сезона-2020/21 состоится в Нижнем Новгороде. Данное решение было принято на заседании бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), которое состоялось в понедельник. Матч пройдет 12 мая.

"Стадион "Нижний Новгород" уже принял много ярких спортивных мероприятий мирового уровня, включая матчи чемпионата мира по футболу и Суперкубок России по футболу. К сожалению, эту работу приостановила пандемия. Сейчас мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни, в том числе это касается массовых мероприятий. В Нижнем Новгороде активно развивается и футбольная жизнь, делаются успехи в профессиональном спорте. Все это позволяет говорить о том, что есть все возможности провести финал кубка на самом высоком уровне. Важно и то, что Нижний Новгород отмечает в этом году свое 800-летие. Спортивные события становятся важной частью событийного ряда" - сказал Никитин.

Он отметил, что в ближайшее время будут приняты соответствующие решения по матчу в части санитарно-эпидемиологических правил. "Уверен, что в текущей ситуации игру можно провести и ярко, и безопасно для зрителей", - добавил губернатор.

Первый матч на стадионе "Нижний Новгород" прошел в апреле 2018 года. Арена приняла шесть матчей чемпионата мира 2018 года, также на стадионе проводили встречи основная и молодежная команды России. В 2018 году в Нижнем Новгороде прошел матч за Суперкубок России, в котором ЦСКА обыграл "Локомотив" (1:0), а в 2021 году в городе состоялся матч за Суперкубок России среди женских команд, в котором "Локомотив" оказался сильнее ЦСКА (1:0).